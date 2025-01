Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bereits am Sonntagmittag, 26.01.2025, ereignete sich in der Georgenstraße in Eberstadt, in Höhe des Anwesens Nr. 49, ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum bislang unbekannten Fahrzeug des Unfallverursachers geben kann, wird gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter 06151-96941210, in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PHK'in Mohr, 2. Polizeirevier Meldung: PHK Romig, 1.Polizeirevier Darmstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell