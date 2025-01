Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg/Rüsselsheim: Jugendliche mit entwendetem Auto unterwegs/Wem ist unsichere Fahrweise aufgefallen? Wo wurden Unfallschäden bemerkt?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Einen in der Jakob-Fischer-Straße in Ginsheim-Gustavsburg abgestellten blauen VW Golf mit WI-Kennzeichen, entwendeten Unbekannte am Sonntagabend (26.01.), gegen 21.00 Uhr. Der Besitzer hatte das Fahrzeug kurz mit laufendem Motor zurückgelassen, um es zu be- bzw. entladen.

Gegen 23.30 Uhr wurde der entwendete Golf nach einem Zeughinweis von der Polizei in Rüsselsheim am Maindamm/Parkplatz am Mainufer angetroffen. Der mutmaßliche Fahrer flüchtete sofort in Richtung Mainzer Straße und konnte nicht mehr ergriffen werden. Im Auto nahmen die Beamten drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren fest. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und erwarten nun unter anderem ein Strafverfahren wegen unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen vierten Tatverdächtigen dauern an.

Am Fahrzeug entdeckten die Ordnungshüter anschließend frische Lack- und Blechschäden, können diese aber aktuell keinen Unfällen zuordnen. Die Ermittler fragen daher: Wem ist im fraglichen Zeitraum im Bereich Ginsheim-Gustavsburg/Rüsselsheim der blaue VW Golf mit möglicherweise unsicherer Fahrweise aufgefallen? Wo sind dort Unfallschäden bemerkt worden, die durch ein unbekanntes Fahrzeug entstanden sein könnten und der Polizei noch nicht gemeldet wurden? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

