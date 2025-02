POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) - Am 14.02.2025 ereignete sich gegen 18:47 Uhr in 55411 Bingen am Rhein in Höhe der Vorstadt 82 ein Verkehrsunfall bei dem der Verursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Bei dem Verkehrsunfall beschädigte ein Fahrzeug ein ordnungsgemäß haltendes bzw. parkendes Fahrzeug beim Wenden in Höhe des Busbahnhofs. Der Verkehrsunfall soll laut eines Zeugen durch mehrere Passanten ...

