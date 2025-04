Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Hattrop - Betrunkener Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden

Soest (ots)

Einen Sachschaden vom mindestens 100.000 Euro verursachte am frühen Sonntag Morgen ein betrunkener, 46-jähriger, Mann aus Soest. Um 03:45 Uhr befuhr der Mann mit seinem BMW den Stemberg in Fahrtrichtung Paradise. Im Verlauf einer Linkskurve geriet er auf Grund seiner Alkoholisierung nach rechs von der Fahrbahn ab, fuhr über ein angrenzendes Feld und kam im dortigen Gleisbett zum Stehen. Durch die Deutsche Bahn wurde eine Beschädigung des Gleisbetts festgestellt und die Strecke musste über mehrere Stunden gesperrt werden. In den nächsten Tagen kann der Bahnverkehr im Bereich der Unfallstelle nur mit langsamer Geschwindigkeit laufen. Die kompletten Reparaturarbeiten werden einige Wochen in Anspruch nehmen. Der Fahrzeugführer trug durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon. (rs)

