Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec Fahrerin übersieht Pkw und verletzt sich leicht

Anröchte (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in Anröchte auf der Straße Zum Schützenplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pedelec Fahrerin und einem Pkw. Um 16:05 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau aus Anröchte mir ihrem Pedelec die Straße Zum Schützenplatz und beabsichtigte dort nach links in einen Fußweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit wurde sie von einer 65-jährigen Frau aus Anröchte mit ihrem Pkw Mitsubishi überholt, was die Pedelec Fahrerin zu spät bemerkte. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte die Frau auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Lippstädter Krankenhaus verbracht. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell