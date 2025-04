Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall fordert drei leichtverletzte Personen und hohen Sachschaden

Soest (ots)

Drei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von mindestens 15000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am vergangenen Freitag in Soest, der sich vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Soest ereignete. Um 13:48 befuhr eine 26-jährige Rettungssanitäterin mit einem Rettungswagen den Hammer Weg in Fahrtrichtung Schendelerstraße. Das Rettungsfahrzeug befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte aus diesem Grund das Blaulicht eingeschaltet. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 87-jähriger Soester mit seinem Mercedes-Benz vom Grundstück eines Kaufhauses nach links auf den Hammer Weg einzufahren. Hierbei übersah der Mann den von links kommenden Rettungswagen und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde sowohl die Fahrerin des Rettungswagens, als auch der Mercedes-Benz Fahrer und auch seine 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell