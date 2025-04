POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Lippstadt (ots) - In der letzten Nacht kam es in der Innenstadt von Lippstadt zu einer Brandserie. Nacheinander wurden mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Zuerst brannten um 01:20 Uhr zwei Mülltonnen in der Jakob-Koenen-Straße. Diese standen direkt an der Hauswand. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Feuerwehr die den Brand löschen konnte. Die Mülltonnen brannten vollständig nieder. Auch die Hausfassade wurde ...

mehr