Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schockanruf - Betrüger ergaunern Goldmünzen

Lippstadt/Möhnesee (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde eine 39-jährige Frau aus Möhnesee das Opfer perfider Betrüger. Gegen 13:50 Uhr erhielt sie einen Telefonanruf mit unterdrückter Nummer auf ihrem Festnetz. Der männliche Anrufer teilte der 39-Jährigen mit, dass ihr Ehemann einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Anrufer gab das Telefonat nun an eine weibliche Person ab, die die 39-Jährige massiv unter Druck setzte, indem sie drohte, dass ihr Mann in Haft genommen werden würde, wenn sie nicht umgehend einen Geldbetrag in Höhe von 500.000 Euro zahlen würde. Die völlig überrumpelte 39-Jährige suchte bereits während des Telefonats Goldmünzen zusammen und befolgte die Anweisungen der Anruferin, mit den Münzen in die Lippstädter Innenstadt zu fahren. Die Anruferin übte weiter Druck aus, da die Münzen schnellstmöglich an das Amtsgericht in Lippstadt eingezahlt werden sollten, um dem Mann der 39-Jährigen die drohende Haft zu ersparen. Das Telefonat wurde schließlich auf dem Handy der 39-Jährigen fortgeführt und sie in die Lippstädter Innenstadt dirigiert. In der Klosterstraße übergab sie dann die Goldmünzen an eine männliche Person. Diese entfernte sich umgehend in Richtung Innenstadt. Bereits auf dem Rückweg kamen der 39-Jährigen Zweifel und sie verständigte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Abholer der wertvollen Münzen verliefen negativ.

Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 30 bis 35 Jahre alt - dunkler Teint - schwarze, kurze Haare, schwarzer Bart - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem langärmligen Hemd

Zeugen, die Hinweise zu der verdächtige Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei warnt: Legen Sie am besten auf, wenn Unbekannte anrufen. Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Geben Sie keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Verständigen Sie über Notruf 110 die Polizei. Mehr zu Betrugsmaschen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

