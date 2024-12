POL-NOM: Bekleidung bei Einbruch geklaut

Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Mittwoch, 04.12.2024, 16.55 Uhr NORTHEIM (Wol) - Hausverbot erteilt. Am Mittwoch gegen 16.55 Uhr kam es in der Rückingsallee zu einem versuchten Ladendiebstahl. Ein 20-Jähriger aus dem Raum Göttingen versuchte Vodka und sieben Energy-Dosen zu klauen. Die Getränke hatten einen Wert von ca. 27 Euro. Der 20-Jährige erhielt ein Hausverbot. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

