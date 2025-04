Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch - Täter hinterlassen Spuren

Warstein (ots)

In der Zeit vom 22.03.2025 bis zum 03.04.2025 kam es zu einem Einbruch in der Straße am Mühlenbruch in Warstein. Einem aufmerksamen Nachbarn fiel eine umgekippte Mülltonne vor dem Haus gegenüber auf. Mit dem Wissen, dass seine Nachbarn sich im Urlaub befinden, schaute er nach dem Rechten. Hierbei fiel ihm die offen stehende Terassentür auf. Umgehend informierte er die Polizei über seine Beobachtungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten Unbekannte das Fenster zum Badezimmer eingeworfen, um so in das Haus zu gelangen. Sämtliche Räume wurden auf der Suche nach Diebesgut durchsucht. Hierbei hinterließen sie Spuren, die nun ausgewertet werden. Angaben zur möglichen Beute können erst nach Rückkehr der Hauseigentümer gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

