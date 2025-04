POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW - Einladung zum Pressetermin

Warstein/Rüthen (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Warstein haben am heutigen Vormittag einen Schwerpunkteinsatz in Warstein und Rüthen durchgeführt. In der Straße "Lanfer" in Warstein-Belecke, an der Möhnestraße in Warstein-Allagen, "Am Kattenstein" und in der Kallenhardter Straße in Rüthen sowie auf dem Domring in Warstein wurden Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt wurden 48 Verkehrsverstöße geahndet. ...

mehr