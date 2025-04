POL-SO: Wem gehört das Fahrrad?

Kreis Soest (ots) - In den letzten Tagen sind der Polizei im Kreis Soest vermehrt Diebstahlsdelikte aus Kraftfahrzeugen bekannt geworden. In Welver-Scheidingen ist es in der Nacht vom 27. auf den 28.3.25 zu einer Serie von Diebstählen gekommen. Genauso in der Nacht vom 30. auf den 31.03.25 in Ense-Bremen. Es fällt häufig auf, dass die Fahrzeuge teils unverschlossen sind und die Täter so leichte Beute haben. Die Polizei hat die gerade genannten Serien im Blick und wird ...

