POL-SO: Diebstahl aus KFZ

Ense (ots) - In der Nacht vom Sonntag auf Montag (30.03. / 31.03.2025) gingen bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Lüttringen an. Der genaue Tatzeitraum kann zwischen 16 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag Morgen eingegrenzt werden. Schwerpunkt ihrer Aktivitäten war die Straße Auf der Vöhde. Auf einem Firmengelände wurden zwei unverschlossene Pkw durchwühlt. Entwendet wurde hieraus nichts. Erfolgreicher ...

mehr