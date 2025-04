Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Diebstähle aus Kfz

Ense (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag (30.03. / 31.03.2025) gingen bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Lüttringen an. Der genaue Tatzeitraum kann zwischen 16 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag Morgen eingegrenzt werden. Schwerpunkt ihrer Aktivitäten war die Straße Auf der Vöhde. Auf einem Firmengelände wurden zwei unverschlossene Pkw durchwühlt. Entwendet wurde hieraus nichts. Erfolgreicher waren die Unbekannten in der Nachbarschaft. Aus einem ebenfalls unverschlossenen Pkw Pkw Skoda wurde ein Schlüssel und eine geringe Menge Münzgeld gestohlen. In der Hermann-Löns-Straße wurde ein VW Transporter auf unbekannte Art und Weise aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden.

Ein Tipp zum Schluss: Machen Sie es den Tätern nicht zu einfach! Schließen Sie ihr Fahrzeug stets ab!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell