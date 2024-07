Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Denkendorf: nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am frühen Montagmorgen (22.07.2024) zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ereignete, musste der Führerschein eines 26 Jahre alten Mannes beschlagnahmt werden. Dieser war gegen 03.10 Uhr auf dem linken der drei vorhandenen Fahrstreifen unterwegs und verlor hierbei vermutlich die Kontrolle über seinen Mazda. In der Folge prallte er gegen einen 45 Jahre alten Dacia-Lenker, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war, und auf dem rechten Fahrstreifen gegen den Range Rover einer 35-Jährigen. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem 26-Jährigen fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte er, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

