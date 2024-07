Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (20.07.2024) 18.00 Uhr und Sonntag (21.07.2024) 10.25 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Schmigalla Straße in Leonberg zu und brachen in ein Firmengebäude ein. Zunächst schnitten die Unbekannten ein Loch in den Zaun, der das Gelände umgibt, und öffneten dann auf noch unbekannte Weise die Gebäudewand einer Lagerhalle. Aus der Halle stahlen sie diverse Werkzeuge sowie Altmetalle im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell