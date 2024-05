Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in den Zoopark

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen einer oder mehrere unbekannte Täter in den Erfurter Zoopark ein. Einmal auf das Gelände gelangt, machten sie sich an einem Getränkewagen, sowie mehreren Karussells und Warenautomaten zu schaffen. Es wurden unter anderem mehrere Getränkekästen erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Nummer 134420/2024 bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell