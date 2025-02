Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jähriger betätigt Notentriegelung im Zug

Stuttgart (ots)

Am Samstagmorgen (22.02.2025) kam es zu einer Zwangsbremsung eines bereits ausfahrenden Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof, weil ein 27 Jahre alter Mann die Notentriegelung betätigte.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 05:30 Uhr am Gleis 13 des Hauptbahnhofes Stuttgart. Hier soll ein 27 Jahre alter ukrainischer Staatsangehöriger die Abdeckung der Notentriegelung gelöst und diese betätigt haben, als der Zug bereits in Richtung Ulm abgefahren war. Durch dieses Verhalten erhielt der Lokführer bei ca. 30 km/h eine automatische Zwangsbremsung, sodass der Zug zum Stehen kam. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde von den etwa 40 Reisenden im Zug niemand verletzt. Die alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Täter noch am Bahnsteig antreffen und vorläufig festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren unter anderen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Der 27-Jährige konnte seinen Weg nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen weiter fortsetzen.

