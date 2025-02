Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Remshalden: Zeugen gesucht

Remshalden (ots)

Am Samstagabend (22.02.2025) kam es am Bahnhof Remshalden zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Person und einer Gruppe Jugendlicher. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:00 Uhr. Hier soll der bisher unbekannter Täter aus der S-Bahnlinie 2 aus Stuttgart kommend, ausgestiegen sein und eine Flasche unmittelbar in eine Gruppe von Jugendlichen geworfen haben. Anschließend kam es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und den Jugendlichen. Laut Zeugenaussagen sprühte eine Person aus der Gruppe der Jugendlichen, in diesem Zusammenhang mit Pfefferspray. Verletzt wurde durch den Flaschenwurf nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711 / 87035 0 in Verbindung zu setzten.

