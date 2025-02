BPOLI S: Mit E-Scooter angefahren - Bundespolizei sucht Zeugen

Böblingen (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden im Alter von 16 und 22 Jahren und vier bislang unbekannte Personen ist es am gestrigen Mittwochabend (19.02.2025) am Bahnhof in Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden 16- und 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 5 zunächst in verbale Streitigkeiten mit den Unbekannten. Im weiteren ...

mehr