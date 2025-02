Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Böblingen

Böblingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden im Alter von 16 und 22 Jahren und vier bislang unbekannte Personen ist es am gestrigen Mittwochabend (19.02.2025) am Bahnhof in Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden 16- und 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 5 zunächst in verbale Streitigkeiten mit den Unbekannten. Im weiteren Verlauf sollen die vier Tatverdächtigen den Älteren gestoßen und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem ein Zeuge den Vorfall bemerkte, flüchteten die mutmaßlichen Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Gleise in Richtung eines Shoppingcenters. Bei ihnen handelte es sich laut Zeugenaussagen um 16 bis 18 Jahre alte Personen, welche dunkel gekleidet waren. Der 22-Jährige wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständige Bundespolizei nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

