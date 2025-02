Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Reichenbach (Fils) (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch zwei männliche Personen im Alter von 26 und 39 Jahren, sowie einem noch unbekannten Mann, ist es am Mittwochabend (19.02.2025) am Bahnhof in Reichenbach (Fils) gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete ein 18 Jahre alter Reisender die drei mutmaßlichen Täter dabei, wie sie gegen 21:20 Uhr mehrere Graffitis im Bereich des Bahnhofs sprühten. Zuvor soll der Unbekannte dem Zeugen Betäubungsmittel angeboten und "Heil Hitler" gerufen haben. Der 18-Jährige alarmierte daraufhin die Landespolizei, welche die beiden alkoholisierten 26- und 39-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen noch vor Abfahrt eines Zuges antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen konnte. Der dritte mutmaßliche Täter flüchtete unerkannt. Bei ihm handelte es sich laut dem 18-jährigen Zeugen um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit einem etwas länglicherem Gesicht und Dreitagebart. Er soll zur Tatzeit eine weinrote Mütze, eine blaue Jacke, dunkle Schuhe, sowie eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Die wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

