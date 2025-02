POL-PDNR: Alkoholisierter Fußgänger auf Bundesstraße

Rheinbreitbach (ots) - Im Verlauf der Donnerstagnacht (06.02.-07.02.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem abgestellten PKW in der Neuwieder Straße in Rheinbreitbach. Die unbekannten Täter öffneten den unverschlossenen PKW und entwendeten wenige geringwertige Gegenstände. Der Schaden liegt im zweistelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ ...

mehr