POL-PDMT: Westerburg - Diebstahl von Dämmstoffen von einer Baustelle

Westerburg (ots)

Am 13.04.2024, zwischen 21 und 22 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine noch nicht bezifferte Menge an Dämmstoffen von einer Baustelle an der Realschule plus in der Wörthstraße in Westerburg. Der unbekannte Täter lud die Dämmstoffe in einen roten Transporter und entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Wenig später erschien dieser erneut mit dem Fahrzeug an der Baustelle und entwendete weiteres Material. Nach Angaben einer Zeugin fuhr der Täter schlussendlich in Richtung Wengenroth davon.

Die Polizei sucht daher mögliche Zeugen des Geschehens.

