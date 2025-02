Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ins Gesicht gespuckt - Unbekannte Frau belästigt Reisende

Stuttgart (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwochvormittag (19.02.2025) mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof belästigt und dabei Straftaten begangen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Unbekannte gegen 11:15 Uhr im S-Bahnbereich, als sie einer 26 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen unvermittelt ins Gesicht gespuckt haben soll. Weiterhin berührte sie sich nach derzeitigem Kenntnisstand im Intimbereich und stöhnte dabei in Richtung eines weiteren Reisenden. Im Anschluss daran soll die mutmaßliche Täterin in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Plochingen gestiegen sein. Bei ihr handelte es sich laut Zeugenaussagen um eine Frau mit Brille und langen Haaren, welche zu einem Zopf gebunden waren. Zur Tatzeit soll sie mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeanshose und Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Weiterhin führte sie wohl eine schwarze Handtasche mit sich. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die zuständige Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

