Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte bringen Kabelbinder an Motorradbremse an

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem unbekannte Täter die Hinterradbremse am Motorrad eines Gelsenkircheners manipuliert haben, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls in Heßler. Der 45 Jahre alte Eigentümer gab bei der Polizei an, sein Fahrzeug am Samstag, 27. Juli 2024, gegen 21 Uhr in Höhe der Kreuzung Am Maibusch und Hans-Böckler-Allee abgestellt zu haben. Als er am Folgetag, Sonntag, 28. Juli 2024, mit dem Motorrad gegen 17 Uhr wieder losfuhr, habe er nicht mehr bremsen können und festgestellt, dass mittels Kabelbinder an der Bremse manipuliert worden war.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6226 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell