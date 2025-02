Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Amelsbüren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (13.02.) zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hirseweg eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus ein, indem sie dieses einschlugen. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Interessierte können sich zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail an einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell