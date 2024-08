Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Bandenmäßige Schleusung

Jena und Gera (ots)

Das Landeskriminalamt Thüringen führte gemeinsam mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Organisierte Kriminalität Gera seit Beginn des Jahres 2024 einen Ermittlungskomplex wegen bandenmäßiger Schleusung gegen vier männliche Tatverdächtige. Es handelte sich dabei um syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 28 und 36 Jahren, die in Gera und Jena ansässig waren. Sie sollen im Jahr 2022 die Schleusung und den Weitertransport von mehr als 100 illegalen Migranten von Ungarn auf dem Landweg nach Deutschland und Österreich mit Mietfahrzeugen organisiert haben. Gegen alle vier Personen wurden Haftbefehle erlassen. Einer der Tatverdächtigen hält sich bereits seit Ende 2023 im Ausland auf. Die anderen drei Personen wurden am 21.08.24 vorläufig festgenommen und werden derzeit dem Ermittlungsrichter am AG Gera vorgeführt.

