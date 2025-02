Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Triebfahrzeugführer mit Fahrrad angefahren

Goldberg (ots)

Am Sonntagmorgen (23.02.2025) kam es am Bahnhof Goldberg zu einer Körperverletzung eines Triebfahrzeugführers, welcher am Bahnsteig durch eine noch unbekannte Fahrradfahrerin angefahren wurde. Laut aktuellen Erkenntnissen befand sich der geschädigte 32-jährige Triebfahrzeugführer mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 08:00 Uhr am Bahnhof Goldberg. Hier soll er auf dem Weg zum Dienst zu der bereits einfahrenden S-Bahnlinie 1 in Richtung Kirchheim Teck gewesen sein, als die bisher unbekannte Tatverdächtige wohl in Schlangenlinien mit ihrem Fahrrad am Bahnsteig fuhr. Ersten Informationen zufolge forderte der Triebfahrzeugführer die Unbekannte auf, von ihrem Fahrrad abzusteigen. Weil die Frau dieser Bitte nicht nachkam, verständigte er die Bundespolizei über diesen Sachverhalt. Laut Zeugenaussagen verständigte die Frau ebenfalls die Bundespolizei, weshalb es offenbar zu einem Streit kam. Die bisher unbekannte Radfahrerin soll den 32-Jährigen im weiteren Verlauf mit ihrem Rad derart angefahren haben, sodass dieser sich Schürfwunden im Bereich des Knies zugezogen hatte. Anschließend soll die Frau, welche wohl mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet war, mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gefahren sein. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter 0711 / 87035 0 zu melden.

