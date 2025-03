LPI-SHL: Führerscheinklasse reichte nicht aus

Römhild (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück einer Gartenanlage in der Straße "Kugelrasen" in Römhild. Sie versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte zu verschaffen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem/den Tätern oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie ...

