Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verunfallt und geflüchtet

Schleusingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Ford Focus fuhr am Freitag (21.03.2025) auf der Suhler Straße in Schleusingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er gegen 02:15 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach eine Hecke, prallte gegen zwei Betonpfosten und mehrere Mülltonnen und stieß letztendlich gegen einen dort parkenden Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls verschoben und erheblich beschädigt. Aus bislang ungeklärter Ursache verließ der Verursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Der Ford blieb am Unfallort zurück und wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der verursachenden Person geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0073136/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

