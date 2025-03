Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Jugendliche Radfahrerin verletzt. Unfallbeteiligte und Zeuge gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag (11.03.2025) kam es um 16.00 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Goldwiese / Johannes-Poppenburg-Straße in Ostbevern zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. Eine 15-Jährige aus Ostbevern stand mit ihrem Fahrrad auf Straße Goldwiese vor der genannten Kreuzung. Von hinten kam ein Pkw, der gegen das Fahrrad der Jugendlichen fuhr. Diese stürzte durch den Zusammenstoß. Die Fahrerin des Pkw stieg aus und kümmerte sich um die 15-Jährige. Diese gab der Frau gegenüber an das alles in Ordnung wäre. Am Abend wurde dann doch noch eine leichte Verletzung bei dem Mädchen festgestellt. Ein Zeuge der angab Arzt zu sein, hatte ebenfalls angehalten und ein Foto vom Pkw der Frau gemacht. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Die Fahrerin soll circa 40-45 Jahre alt und 170-175 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatte blonde Haare und sprach mit einem Akzent. Der Zeuge war ein älterer Herr mit grauen Haaren und einem grauen, kurzen Kinnbart. Die Autofahrerin, der Zeuge oder Personen die diese kennen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf unter Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Grundsätzlich sollten Unfallbeteiligte immer die Personalien austauschen, auch wenn scheinbar erst einmal kein Schaden entstanden ist. Dies gilt vor allem wenn Kinder oder Jugendliche beteiligt sind. Sollte später doch noch eine Verletzung oder ein Schaden festgestellt werden, kann problemlos eine Schadensregulierung erfolgen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell