POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Traktor auf der K22

Speyer (ots) - Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 16-jährige Rollerfahrerin die Obere Langgasse in Richtung der Bahnhofstraße. An einer Grundstückseinfahrt wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in die Obere Langgasse einfahren und tastete sich langsam in die Straße vor. Die Fahrerin des Leichtkraftrads bremste aufgrund dessen ab und kam auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Hierdurch verletzte sich die 16-Jährige ...

