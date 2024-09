Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem PKW

Mutterstadt (ots)

Am 10.09.2024 kam es im Bereich der Einmündung Blockfeldstraße und Neustadter Straße gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Quad-Fahrer aus Otterstadt und einem 56-jährigen PKW-Fahrer aus Mutterstadt. Als der Quad-Fahrer von der Blockfeldstraße nach links in die Neustadter Straße abbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem PKW Fahrer, welcher die Neustadter Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr. Der exakte Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EUR. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

