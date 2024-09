Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Wegen Ölspur mit Roller gestürzt

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Rollerfahrerin die Hans-Purrmann-Allee in Richtung der Holzstraße. Auf gerader Strecke rutschte das Kleinkraftrad weg, sodass die Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte eine Ölspur von der Holzstraße über die Hans-Purrmann-Allee bis zur Dr.-von-Hörmann-Straße festgestellt werden. Die Ölspur und die regennasse Fahrbahn dürften der Grund für den Verkehrsunfall gewesen sein. Für die Beseitigung der Fahrbahnverschmutzung wurde die Stadt Speyer in Kenntnis gesetzt.

Bislang ist der Verursacher der Ölspur nicht bekannt. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

