POL-PDLU: Speyer- Alkoholisiert Fahrrad gefahren

Speyer (ots) - Am Sonntag, den 08.09.2024, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin die Johannesstraße in Richtung der Großen Himmelsgasse. Aus der St.-Georgen-Gasse bog zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig, entgegen der Einbahnstraße, ein Pkw in die Johannesstraße ab. Hierdurch musste die Radfahrerin stark bremsen, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Durch den Sturz ...

