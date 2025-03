Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Warendorf. Warnung vor Betrügern

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.3.2025 wurde eine Seniorin in Warendorf betrogen und um ihr Erspartes gebracht. In diesem Fall riefen Unbekannte die Frau an und erzählten ihr, dass das in Bankschließfächern lagernde Geld gegen Falschgeld ausgetauscht worden sei. Die Warendorferin suchte daraufhin ihre Bank auf, nahm das dort im Schließfach liegende Geld an sich und fuhr zurück nach Hause. Dort nahm der Betrüger erneut Kontakt mit der Frau auf und ließ sich Seriennummern von den Banknoten vortragen. Anschließend log er der Seniorin vor, dass ein großer Anteil des Geldes Falschgeld sei und sie das gesamte Geld zur Polizei bringen müsse. Zu ihrem Schutz würde ein Polizist kommen und sie begleiten. Tatsächlich klingelte es wenige Minuten später an der Tür und ein vermeintlicher Polizist betrat die Wohnung der Warendorferin. Dieser nahm jedoch die Tasche mit dem Geld an sich und flüchtete.

Betrüger passen ihre Arbeitsweise immer wieder an, um Menschen um ihr Geld zu bringen. Mal ist es ein Verkehrsunfall, bei dem eine Kaution gefordert wird, mal sind Einbrecher unterwegs, so dass Wertgegenstände in Verwahrung genommen werden sollen, mal braucht der Enkel sofort Geld, weil er eine Wohnung kaufen möchte. Damit Sie nicht um Ihr Erspartes oder Ihre Wertgegenstände gebracht werden, sollten Sie folgendes beherzigen:

- Rufen Unbekannte an, bleiben Sie misstrauisch. - Fordern unbekannte Anrufer Geld oder wollen Wertgegenstände in Verwahrung nehmen, legen Sie sofort auf! - Werden Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet, legen Sie sofort auf! - Informieren Sie die Polizei eigenständig über den Notruf 110. Lassen Sie sich auf keinen Fall weiterverbinden! - Ziehen Sie Angehörige oder eine Vertrauensperson hinzu. - Informieren Sie ältere Angehörige über die verschiedenen Betrugsmaschen.

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell