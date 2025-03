LPI-SHL: Berauscht zu schnell unterwegs

Meiningen (ots) - Freitag (21.03.2025) um 02:05 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter grundlos einen Brandmelder in einem Klinikum in der Bergstraße in Meiningen-Dreißigacker ein. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort und konnten aber weder einen Brand, noch einen Verursacher feststellen. Es wird wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter ...

