Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Bestattungshaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einbrecher machten sich in der Zeit von Mittwoch, 26. Februar, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 27. Februar, 7.00 Uhr, an einem Bestattungshaus an der Hammer Straße zu schaffen.

Die unbekannten Täter hebelten eine Hauseingangstür sowie die Tür zu den Räumen des Bestattungshauses auf. Dabei wurden die Schließmechanismen der Türen zerstört. Außerdem brachen die Täter noch zwei Kellertüren auf, um an Beute zu gelangen.

Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet, so dass die Täter ohne Beute flüchteten.

Hinweise zu dem Einbruch oder auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (tb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell