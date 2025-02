Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrüger wieder erfolgreich

Hamm (ots)

Unbekannte haben erneut zwei Personen betrogen und um ihr Geld gebracht.

Als ein 65-jähriger Hammer am Mittwochnachmittag, 26. Februar, mit seinem Laptop im Internet surfte, erhielt er eine Push-Nachricht über einen möglichen Virus auf seinem Computer. Nachdem der Senior eine Tastenkombination auf seinem Computer gedrückt hatte, erlaubte dieser offenbar einem Unbekannten den Fernzugriff. Gleichzeitig erhielt er einen Anruf von einem angeblichen Software-Mitarbeiter.

Während des Gesprächs forderte der Unbekannte den Code einer speziellen Guthabenkarte von dem 65-Jährigen. Darüber hinaus gelang es dem Betrüger, auf das Konto eines Online-Bezahldienstes des Hammers zuzugreifen. Hier kam es erneut zu zwei Abbuchungen zu Lasten des Mannes, nachdem dieser einen zuvor zugesandten Identifizierungscode eingegeben hatte.

Auf diese Weise erbeuteten die Betrüger einen mittleren dreistelligen Betrag.

Auch eine 34-jährige Hammerin wurde am Donnerstag, 27. Februar, Opfer von Betrügern.

Die 34-Jährige erhielt am Mittwoch, 27. Februar, eine SMS mit einem angeblichen Link eines Geldinstituts. Nachdem sie den Link geöffnet hatte, gab sie verschiedene persönliche Daten ein. Am nächsten Tag erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser stellte sich als Mitarbeiter der Präventionsstelle der Bank vor. Im Laufe des Gesprächs gab sie mehrfach die angeforderten TAN-Nummern an, um verschiedene Buchungen, die angeblich zuvor von ihrem Konto vorgenommen worden waren, rückgängig zu machen.

Nach Beendigung des Gesprächs rief die Geschädigte nach kurzer Zeit selbst bei ihrer Bank an. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass es eine solche Präventionsabteilung nicht gebe. In der Folge stellte die 34-Jährige fest, dass insgesamt ein mittlerer vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war.

Die Polizei Hamm warnt vor solchen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals private Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Online-Bezahldiensten am Telefon oder an Unbekannte weiter. Sollte dies bereits geschehen sein, informieren Sie umgehend Ihr Geldinstitut. Gewähren Sie auch niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Computer.

Klären Sie auch Familienangehörige und Bekannte über die Vorgehensweise der Betrüger auf. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell