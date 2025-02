POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Hamm - Rhynern (ots) - Am Mittwoch, 26. Februar, wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 20-jährige Fahrerin eines Audi wollte gegen 16.10 Uhr von der Straße Caldenhof nach links in den Caldenhofer Weg einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Daimlerchrysler, dessen 59-jähriger den Caldenhofer Weg befuhr. (fa) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei ...

