Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligter gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Kreisverkehr Heidener Straße/Wilbecke;

Unfallzeit: 19.11.2024, 12.05 Uhr;

Weitergefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in Borken. Ein 15-Jähriger war am Dienstagmittag mit seinem Pedelec von der Straße Wilbecke kommend in den Kreisverkehr Heidener Straße/Wilbecke eingefahren. Der Unbekannte fuhr mit seinem schwarzen Pkw von der Heidener Straße kommend ebenfalls in den Kreisel ein und nahm dem Pedelecfahrer die Vorfahrt. Dieser musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dabei. Er verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Er wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu wenden. (ms)

