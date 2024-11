Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin in Kreisverkehr von Pkw erfasst

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Groenloer Straße / Oldenkotter Straße;

Unfallzeit: 19.11.2024, 15.20 Uhr;

Eine Radfahrerin erfasste ein 57-Jähriger am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Autofahrer war gegen 15.20 Uhr auf der Groenloer Straße unterwegs und fuhr an der Oldenkotter Straße in den dortigen Kreisel ein. Er übersah dabei eine 59-jährige Radfahrerin, die sich zu dem Zeitpunkt bereits in dem Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sie sich leichte Verletzungen zuzog. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell