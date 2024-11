Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisverkehr Ostendarper Straße/Overbergstraße;

Unfallzeit: 19.11.2024, 09.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein 58-jähriger Radfahrer am Dienstagmorgen in Vreden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 63-jähriger Autofahrer war gegen 09.50 Uhr aus Richtung Wüllener Straße kommend auf der Ostendarper Straße unterwegs. Als er in den Kreisverkehr an der Overbergstraße einfuhr, übersah er den 58-Jährigen. Dieser hatte sich zu dem Zeitpunkt mit seinem Mountainbike bereits im Kreisel befunden. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (ms)

