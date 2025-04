Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Warstein

Warstein/Rüthen (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Warstein haben am heutigen Vormittag einen Schwerpunkteinsatz in Warstein und Rüthen durchgeführt.

In der Straße "Lanfer" in Warstein-Belecke, an der Möhnestraße in Warstein-Allagen, "Am Kattenstein" und in der Kallenhardter Straße in Rüthen sowie auf dem Domring in Warstein wurden Kontrollstellen eingerichtet.

Insgesamt wurden 48 Verkehrsverstöße geahndet. 13 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs, und einer hatte den Gurt nicht angelegt. Zwei fuhren mit dem Handy am Ohr und 16 nahmen anderen die Vorfahrt. Sieben Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hatten es nicht so mit Rot, Gelb und Grün und neun weitere erhielten ein Bußgeld wegen sonstiger Verstöße. Darunter zählen u.a. das Nicht Mitführen von Personalpapieren oder dem Warndreieck, des Verbandkastens oder der Warnweste.

Der Großteil der überprüften Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verhielt sich ordnungsgemäß. Auch die angehaltenen hatten Einsicht und zahlten anständig das Verwarngeld.

Unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger sprachen die Polizei immer wieder an und lobten diese für ihren Einsatz.

Dieser Schwerpunkteinsatz soll aber natürlich nicht der letzte gewesen sein. Es wird weiterhin kontrolliert um die Unfallzahlen nachhaltig zu senken.

