Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Biss in Gesäß

Gera (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Werner-Petzold-Straße in Gera zu einer fahrlässigen Köperverletzung. Eine Geraerin war mit ihrem Hund Gassi und hatte diesen dabei nicht angeleint. Im weiteren Verlauf des Spaziergangs lief der Hund von seiner Besitzerin davon und hatte eine Dame in sein Visier genommen, welche ebenfalls in dem Bereich spazieren ging. Der Labrador rannte auf die Frau zu und biss sie anschließend in ihr Gesäß. Die Frau kam mit dem Schrecken davon und erlitt glücklicherweise nur eine leichte Verletzungen. (KM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell