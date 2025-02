POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mann in öffentlicher Toilette ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.02.2025, kurz nach 15.00 Uhr, wollte ein unbekannter Mann in der Geffelbachstraße in einer Erdgeschosswohnung ein gekipptes Fenster aufhebeln. Dabei wurde der unbekannte Mann von einem Bewohner überrascht. Der unbekannte Mann rannte über die Müllheimer Straße in Richtung eines großen Einkaufszentrums davon. Der Unbekannte wird ...

