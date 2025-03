Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Rietberger Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Kurz vor dem Ortsteil Mastholte ereignete sich am Freitagnachmittag (28.03., 14.45 Uhr) an der Einmündung Rietberger Straße/ Alte Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen, die beide verletzt wurden. Zuvor befuhr eine 21-jährige Rietbergerin mit einem Skoda die Rietberger Straße in Richtung Mastholte und beabsichtigte an der Einmündung in die Alte Landstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 24-jährige Frau aus Rietberg mit einem VW die Rietberger Straße in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch der Skoda-Fahrerin kommt es zur folgenschweren Kollision zwischen den Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW der 24-Jährigen in den angrenzenden Straßengraben. Der Skoda der 21-Jährigen drehte sich und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen.

Während die 21-Jährige durch Rettungskräfte mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, verblieb die 24-Jährige mit schweren Verletzungen zur weiteren stationären Behandlung in einem Gütersloher Klinikum.

Zur Unfallaufnahme und für die anschließenden Aufräumarbeiten sperrten Kräfte der Polizei den Bereich der Unfallstelle für einige Stunden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell