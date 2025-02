Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher leisten Widerstand gegen Polizei

Neuss (ots)

Am Mittwoch (19.2.) hat die Polizei in Neuss zwei mutmaßliche Einbrecher in einen Supermarkt festgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die beiden Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Guineer und ein 34-jähriger Deutscher, gegen 22:55 Uhr an der Straße Büchel in der Neusser Innenstadt in ein Geschäft eingedrungen. Dabei lösten sie einen Alarm aus und entkamen zunächst mit alkoholischen Getränken.

Dank Hinweisen von Zeugen gelang es zivilen Kräften der Polizei, die beiden Beschuldigten samt Beute im Umfeld des Tatortes anzutreffen. Beide Verdächtigen verhielten sich dabei aggressiv gegenüber den Beamten und mussten fixiert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen fiel positiv aus, er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der 16-Jährige von einer pädagogischen Einrichtung als vermisst gemeldet worden war. Er wurde dorthin zurückgebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell