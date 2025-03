Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-jähriger Fahranfänger flieht mit PKW vor Polizeikontrolle

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (UK) Freitag um 11:54 Uhr beabsichtigte ein Bezirksbeamter des Bezirksdienstes Herzebrock - Clarholz auf der Straße "Sandknapp" einen schwarzen Audi mit drei männlichen Personen besetzt zu kontrollieren; die Fahrweise und das jugendliche Aussehen des Fahrers begründeten Bedenken hinsichtlich der Erlaubnis und der Fähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen. Mit der Erkenntnis, nun kontrolliert zu werden, da bereits Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Fahrzeugführer stark und versuchte dadurch, dieser Kontrolle zu entkommen. Unverzüglich wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zum Antreffen des Audi auf der Straße "Nordrheda" in Rheda-Wiedenbrück führten. Während des Anhaltevorgangs fuhr der Fahrer des Audi mit der Front des PKW auf das Heck eines Streifenwagens auf. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe aktuell nicht beziffert werden kann. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der nun folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass im PKW geringe Mengen an Betäubungsmittel transportiert wurden und der 18-jährige Fahrer auch solche Mittel konsumiert hatte. Zudem konnte ein Springmesser als verbotener Gegenstand im Sinne des Waffengesetzes aufgefunden werden. Die beiden Beifahrer (19 und 17 Jahre) wurden vor Ort entlassen, während dem Fahrer eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen wurde und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Ein Strafverfahren wurde zudem eingeleitet. Der Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Kontrollort geborgen und abgeschleppt. Der Verkehrsunfall wurde seitens separat herbeigerufener Polizeibeamte aufgenommen. Zeugen oder mögliche Geschädigte während der Flucht vor der Polizei werden gebeten, sich bei der Polizei in Gütersloh (05241-8690) zu melden.

